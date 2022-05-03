Оккупанты нанесли повторный удар по Одесской области, – ОК "Юг"

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Арциз в Одесской области. О масштабах разрушений пока ничего не известно.

Об этом сообщил городской голова Сергей Парпуланский. Он призвал сохранять спокойствие и соблюдать правила поведения во время сигнала воздушной тревоги.

"Недобрый вечер от русских животных – ракетный удар. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения во время сигнала "Воздушная тревога!" – написал мэр Арциза.

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Информацию подтвердили также в Оперативном командовании "Юг", добавив, что пострадавших нет.

"Повторно атакуя Одесчину, враг ударил еще двумя ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Как известно, вблизи города Арциз в Одесской области находится локационная военная часть А1913 и бывший военный аэродром. Они уже подвергались обстрелам 27 февраля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 3 мая, вечером в Винницкой области украинская система противовоздушной обороны сбила две российские ракеты. Обломки сбитых ракет ищут.

Также во вторник вечером, 3 мая, во Львове раздались взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали, что их было не менее пяти. Информацию о взрывах во Львове подтвердил городской голова Андрей Садовый. У части людей в городе исчезли свет и мобильная связь.

Перед этим, в понедельник, 2 мая, российские военные нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате преступных действий рашистов погиб ребенок, также есть раненые. Повреждения получило одно из религиозных сооружений.