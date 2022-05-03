Над Винниччиной сбили ракеты оккупантов

Во вторник вечером, 3 мая, в Винницкой области украинская система противовоздушной обороны сбила две российские ракеты. Обломки сбитых ракет ищут.

Об этом сообщил глава Винницкой военно-гражданской администрации Сергей Борзов. Он призвал не выкладывать фото и видео и не комментировать неподтвержденную информацию.

"Украина под ракетным обстрелом. Два хлопка, которые слышали винничане, – это сработало наше ПВО. Обломки сбитых ракет ищут. Прошу всех: не комментируйте в соцсетях информацию, которая не подтверждена – дождитесь официальной. Не выкладывайте фото и видео", – написал Борзов.

Видео дня

Перед этим в сети сообщали, что две ракеты, которые летели в Винницу, были сбиты.

Ранее OBOZREVATEL информировал, что во вторник вечером, 3 мая, во Львове раздались взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали, что их было не менее пяти. Информацию о взрывах во Львове подтвердил городской голова Андрей Садовый. У части людей в городе исчезли свет и мобильная связь.

Перед этим, в понедельник, 2 мая, российские военные нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате преступных действий рашистов погиб ребенок, также есть раненые. Повреждения получило одно из религиозных сооружений.