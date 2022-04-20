Под завалами в Мариуполе остаются сотни людей, оккупанты не прекращают бомбардировок

Российские оккупанты не прекращают бомбардировок Мариуполя. Под завалами завода "Азовсталь" остаются сотни людей, как военные, так и мирные жители.

Об этом рассказал командир полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар, передает ТСН. Накануне путинские террористы сбросили на металлургический комбинат сверхмощную авиабомбу весом около 3 тонн.

"Под завалами есть погибшие ребята, есть бойцы раненые, есть возможно и гражданские, до которых мы сейчас не можем добраться. Также импровизированные наши полевые госпитали тоже под завалами", – рассказал Паламар.

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Точное количество пострадавших неизвестно, поскольку нормальная связь отсутствует и защитники города не могут добраться в некоторые места. "Мы знаем, что это сотни людей, среди которых большое количество детей", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в США выразили осторожную надежду, что Украина сможет добиться от России разрешения на безопасный выход для мирных жителей и раненых защитников Мариуполя. И это может произойти с участием "союзников по НАТО".