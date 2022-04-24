Победа медицины: более 80% раненых украинских военных возвращаются воевать

Более 80% украинских военных, получивших ранения на фронте, возвращаются в строй. Украинские медики совершают настоящие чудеса.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила замминистра обороны Анна Маляр. Она отметила, что уровень военной медицины, качество лечения и реабилитации в условиях войны стремительно продвинулись вперед.

На Пасху Маляр поздравила с праздником украинских воинов в одном из военных госпиталей. Она отметила: мужчин с фонта встречают врачи, которые также находятся на передовой, только медицинской.

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"Мне удалось передать пасочки нашим раненым в один из госпиталей Украины и медицинскому коллективу, потому что надо понимать, что наши военные медики сегодня так же на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов. И, чтобы вы понимали, что это тоже огромная победа украинской военной медицины, очень высокий процент раненых снова возвращается в строй – это более 80%", - отметила Маляр.

Она подчеркнула, что уровень военной медицины, качество лечения и последующая реабилитация раненых в Украине находится на высоком уровне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Петербург привезли десятки раненых в Украине оккупантов: сотня солдат потеряли руки или ноги. Городские больницы просто не справлялись с таким наплывом тяжелых пациентов.

По данным Генштаба ВСУ, у врага серьезные проблемы с личным составом и медициной. Оккупанты испытывают дефицит медикаментов и трудности с эвакуацией раненых. Поэтому, кроме собственных полевых госпиталей, "отжимают" на оккупированных украинских территориях гражданские больницы. Так, например, произошло в Балаклее Харьковской области.

А из временно оккупированного Волчанского младший медицинский персонал больниц принудительно отправляют оказывать первую медицинскую помощь врагу в подразделения противника на линии столкновения с Силами обороны Украины.