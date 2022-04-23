У врага серьезные проблемы с личным составом и медициной, он пытается прорвать оборону Луганщины - Генштаб

У российских оккупантов начались серьезные проблемы с личным составом и медицинским обеспечением. Однако от своих планов по захвату Донбасса враг не отказался.

В настоящее время оккупационные войска пытаются прорвать оборону защитников Украины в Луганской области. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Украинские разведчики сообщают, что российская оккупационная армия столкнулась с существенными проблемами с медицинским обеспечением своих подразделений. Оккупанты имеют трудности с эвакуацией раненых и ощущают дефицит медикаментов.

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Поскольку количество раненых рашистов увеличивается, в городе Балаклея, где оккупанты развернули свой военный госпиталь, они еще и используют под свои нужды местную поликлинику.

Во временно оккупированном городе Волчанск младший медицинский персонал больниц принудительно отправляют оказывать первую помощь врагу в подразделения противника на линии столкновения с Силами обороны Украины.

При этом российские войска испытывают существенные проблемы с пополнением личным составом, поэтому продолжают попытки принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск жителей Херсонщины.

По данным Генштаба, для перемещения грузов военного назначения на временно захваченных территориях противник использует гражданские грузовики, для собственных нужд оккупанты продолжают эксплуатировать и похищенную у местных фермеров и агрохозяйств сельскохозяйственную технику.

За сутки на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок украинские воины не фиксируют.

На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка оккупантами Харькова. Они производят артиллерийские обстрелы позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк.

В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.

На Южнобужском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, производили единичные обстрелы наших подразделений из ствольной артиллерии.

"Подразделения Сил обороны продолжают освобождение населенных пунктов на отдельных направлениях и удержание определенных оборонных рубежей", - отметили в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 23 апреля Россия в войне против Украины потеряла 21,6 тыс. человек: уничтожены 854 танка и 177 самолетов. За сутки ликвидировано около 400 оккупантов.