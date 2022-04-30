Отделение Красного Креста в Донецкой области подверглось удару. Фото

Российские оккупационные войска 30 апреля нанесли удар по офису украинского отделения Красного Креста в Доброполье Донецкой области. В общей сложности за 2 месяца войны РФ уничтожила или повредила 8 сооружений гуманитарного общества.

Об этом сообщили на официальной странице в Twitter " Ukrainian Red Cross ". На фотографии с места событий видно, что сооружение, о котором идет речь, обгорело, не имеет окон и части балконов. Обломки от снаряда сильно повредили стену.

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Также в сообщении говорится, что офис Красного Креста – это лишь один из шести домов, которые сегодня разрушили российские военные в Доброполье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за сутки оккупанты несколько раз обстреливали населенные пункты Донбасса. Есть пострадавшие.