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Оккупанты обстреляли жилой сектор в Донецкой области, среди раненых – трое детей. Фото

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
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Оккупанты обстреляли жилой сектор в Донецкой области, среди раненых – трое детей. Фото

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Донбасса. Под ударом оказались многоэтажки, частные дома и школа. По меньшей мере, 7 человек получили ранения, из них трое - дети.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. По его словам, армия Кремля нанесла несколько новых авиаударов по населенным пунктам региона.

Результаты обстрела в Донецкой области 30.04

Так от действий РФ ночью с 29 на 30 апреля пострадало село Приволье Черкасской общины. Здесь оккупанты нанесли целенаправленный удар по местной школе. Соседние дома также получили повреждения.

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Результаты обстрела в Донецкой области 30.04
Результаты обстрела в Донецкой области 30.04

30 апреля русские военные обстреляли Доброполье. В результате семеро человек получили ранения. Трое из них – несовершеннолетние. От бомбардировки пострадало по меньшей мере 6 домов и одно нежилое помещение.

Результаты обстрела в Донецкой области 30.04

"Россияне пытаются нанести нам наибольший ущерб, но за каждое преступление придется отвечать!", – комментирует глава облгосадминистрации.

Результаты обстрела в Донецкой области 30.04
Результаты обстрела в Донецкой области 30.04

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты применили в Донецкой области фосфорные снаряды. Военное преступление подтверждает фото.