Они боятся даже мертвых: российские оккупанты обстреляли в Ирпене портреты погибших героев АТО. Видео

Российские оккупанты, которых Вооруженные силы Украины прогнали с Киевщины, продемонстрировали, что воевать они могут с кем и чем угодно, но только не с нашими военными. В Ирпене захватчики "вступили в бой" с портретами погибших в АТО Героев.

Россияне прицельно расстреляли каждое фото на Алее Героев АТО в городе. Видео с места инцидента опубликовали в Telegram-канале "KYIVMAP: Киев, Ирпень, Буча, Гостомель" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Захватчики не оставили в покое даже наших погибших воинов. В портрет каждого из них они выпустили десятки пуль, изрешетив полотно. Некоторые стенды упали на землю.

"Даже наших погибших воинов боятся! Трусливые нелюди!" – сказано в подписи к видео.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах освобожденных от российских оккупантов Гостомеле, Буче и Ирпене, где раньше бурлила жизнь, стоит уничтоженная бронетехника врага. Большинство зданий в городах были разрушены или повреждены в результате со стороны обстрелов войск страны-агрессора.

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