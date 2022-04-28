Оккупационному 'мэру' Херсона объявлено подозрение

Назначенный российскими оккупантами незаконный "мэр" Херсона Александр Кобец уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности. После освобождения города его будут судить по статье "Государственная измена".

Об этом 28 апреля сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. "Псевдоголове Херсонской городской администрации сообщено о подозрении", – говорится в сообщении.

По данным следствия, после российского вторжения и оккупации Херсона Кобец добровольно занял должность "главы" в созданном оккупантами незаконном органе власти – так называемой "Херсонской городской администрации".

В Офисе генпрокурора отметили, что предатель уведомлен о подозрении при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит наказание от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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"Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Херсонской области", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что оккупанты хотят присоединить захваченные территории Херсонской области к оккупированному Крыму. По его словам, они отказались от идеи провести псевдореферендум.