РФ 'назначила' бывшего мэра Херсона 'главным' в области: что известно о предателе

Оккупанты 26 апреля провели в Херсоне заседание, на котором представили так называемых председателя ОГА и мэра города. Ими стали Владимир Сальдо и Александр Кобец. Что известно о коллаборантах – читайте в OBOZREVATEL.

О незаконном назначении оккупантами собственных "представителей власти" сообщил глава Херсонской ОВ Геннадий Лагута. Он убежден, что предатели понесут ответственность после освобождения региона. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца

Возглавивший оккупационную областную госадминистрацию коллаборант Владимир Сальдо с 2002 по 2012 год был мэром Херсона, а позже стал нардепом Верховной Рады от Партии регионов. С начала вторжения России на территорию Украины предатель поддерживал действия Кремля.

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Незаконную городскую администрацию возглавил водитель мэра Херсона Александр Кобец.

Оба преступника, пойдя на сотрудничество с оккупантами, нарушили закон Украины. После освобождения города они предстанут перед судом.

В свою очередь к жителям Херсона обратился законный мэр города Игорь Колыхаев. Он сообщил об избрании новой оккупационной власти и подтвердил, что не собирается ней сотрудничать.

"Остается много организационных и административных вопросов, на которые я пока не могу ответить. Но мы будем искать эти ответы. Я остаюсь в Херсоне и с херсонцами, которые более полутора лет назад доверили мне руководство нашим городом. Сотрудничать с новой администрацией отказался. Херсон – это Украина!", – написал действующий глава города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 апреля российские военные захватили городской совет Херсона и выгнали из него всех сотрудников.