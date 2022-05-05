Оккупационная 'администрация' Херсона собирается отключить Facebook и Instagram в области

Так называемый заместитель "мэра" захваченного российскими войсками Херсона Кирилл Стремусов анонсировал закрытие на территории региона социальных сетей Facebook и Instagram. Для рашистов неприемлема риторика этих платформ, где "спецоперация" в Украине прямо называется войной, а Херсонщина – не освобожденной, а оккупированной.

Об этом передает издание "Украина 24". В перспективе российские захватчики планируют заблокировать и другие интернет-сайты, которые претят их представлению о реальности.

Стремусов обозначил, что Facebook и Instagram занимаются экстремистской деятельностью и не могут продолжать "засорять умы" населения Херсону.

Отметим, что обе социальные сети остаются наиболее популярными на территории Украины. Украинская аудитория в Facebook достигла почти 20 млн человек, а в Instagram зарегистрировано более 55% украинского населения в возрасте от 25 до 35 лет.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– на временно захваченной территории Херсонской области интернет стал доступен только через российские серверы, что подразумевает цензуру, сравнимую с той, которая введена на территории самой РФ;

– с марта 2022 года в Госдуме признали экстремистской компанию США Meta Platforms и запретили социальные сети под ее руководством Facebook и Instagram на территории РФ;

– похищенный оккупантами бывший глава Херсонского горсовета Владимир Миколаенко отказался очернять украинских героев ОУН-УПА ради картинки на пропагандистском телевидении, несмотря на угрозу своей жизни.