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Оккупанты ведут наступление почти вдоль всей линии фронта на Донетчине – Генштаб

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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Оккупанты ведут наступление почти вдоль всей линии фронта на Донетчине – Генштаб

На 68-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению РФ продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против ВСУ и наступательные действия на востоке. Оккупанты из минометов обстреливают позиции украинских войск на Северском направлении, а на Донецком наступают почти вдоль всей линии столкновения.

В то же время путинская армия несет значительные потери в небе и на суше: накануне наши воины ликвидировали 10 вражеских беспилотников и только на Донбассе отбили столько же атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения ВС Беларуси и дальше выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Именно с белорусской территории сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

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На Северском направлении путинские воины из минометов обстреливали позиции украинских войск в районе Сеньковки на Черниговщине.

В то же время в приграничных с Украиной районах Брянской области РФ установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и вблизи населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы Харькова и населенных пунктов Уды, Прудянка.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Российские захватчики продолжали обстрелы наших войск.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

Украинские защитники уничтожают врага на земле и в небе

На Лиманском направлении враг оказывал огненное влияние на подразделения наших войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий для наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении основные усилия противник сосредотачивал на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Попасной. Они также усилили войска за счет перемещения из Мариупольского направления одной БТГр.

В целях наращивания системы противовоздушной обороны враг развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

Вещи ликвидированных российских оккупантов

На Таврическом и Южнобужском направлениях противник продолжает попытки улучшения своего тактического положения и обстрелов.

Также на Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке вражеских подразделений, наращиванию составляющих системы огневого поражения, инженерному оборудованию позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Кроме того, вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений.

Силы обороны Украины дают достойный отпор окупартам

Вместе с тем, только за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Украины поразили десять БпЛА "Орлан-10" российских воск.

Несет враг значительные потери, особенно в артиллерии, и на суше. Так, только на территории Донецкой и Луганской областей накануне отбиты десять атак оккупантов, уничтожены два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и десять автомобильной техники противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские военные аналитики убеждены, что западная артиллерия, уже начавшая поступать в Украину, изменит ход войны с Россией, подкрепив ВСУ дальнобойным оружием. Это предоставит нашей стране больше преимуществ на поле боя.