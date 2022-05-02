Оккупанты ведут наступление почти вдоль всей линии фронта на Донетчине – Генштаб

На 68-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению РФ продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против ВСУ и наступательные действия на востоке. Оккупанты из минометов обстреливают позиции украинских войск на Северском направлении, а на Донецком наступают почти вдоль всей линии столкновения.

В то же время путинская армия несет значительные потери в небе и на суше: накануне наши воины ликвидировали 10 вражеских беспилотников и только на Донбассе отбили столько же атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения ВС Беларуси и дальше выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Именно с белорусской территории сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

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На Северском направлении путинские воины из минометов обстреливали позиции украинских войск в районе Сеньковки на Черниговщине.

В то же время в приграничных с Украиной районах Брянской области РФ установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и вблизи населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы Харькова и населенных пунктов Уды, Прудянка.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Российские захватчики продолжали обстрелы наших войск.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении враг оказывал огненное влияние на подразделения наших войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий для наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении основные усилия противник сосредотачивал на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Попасной. Они также усилили войска за счет перемещения из Мариупольского направления одной БТГр.

В целях наращивания системы противовоздушной обороны враг развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

На Таврическом и Южнобужском направлениях противник продолжает попытки улучшения своего тактического положения и обстрелов.

Также на Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке вражеских подразделений, наращиванию составляющих системы огневого поражения, инженерному оборудованию позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Кроме того, вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений.

Вместе с тем, только за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Украины поразили десять БпЛА "Орлан-10" российских воск.

Несет враг значительные потери, особенно в артиллерии, и на суше. Так, только на территории Донецкой и Луганской областей накануне отбиты десять атак оккупантов, уничтожены два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и десять автомобильной техники противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские военные аналитики убеждены, что западная артиллерия, уже начавшая поступать в Украину, изменит ход войны с Россией, подкрепив ВСУ дальнобойным оружием. Это предоставит нашей стране больше преимуществ на поле боя.