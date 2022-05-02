Западная артиллерия, идущая в Украину, изменит войну с Россией, - The Washington Post

Западная артиллерия, уже начавшая поступать в Украину, изменит ход войны с Россией, подкрепив ВСУ дальнобойным оружием. Это предоставит Украине больше преимуществ на поле боя.

Об этом сообщает издание The Washington Post. Соответствующий прогноз дали американские военные аналитики.

На данное время российские и украинские войска ведут перестрелки, часто используя одинаковые артиллерийские системы – некоторые еще с советских времен. Введение же в войну разных западных артиллерийских орудий ускорит тактические сдвиги у обеих сторон во время так называемой контрбатарейной войны, когда вооруженные силы ищут и отслеживают артиллерию противника, определяют ее местонахождение, а затем атакуют. Украина таким образом получит существенные преимущества на поле боя.

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Министр обороны США Ллойд Остин, выступая вместе со своим канадским коллегой в Пентагоне в четверг, 28 апреля, сказал, что дальнобойная артиллерия станет "решающей" на следующем этапе войны в Украине. Ожидается, что администрация Байдена, которая вместе с Канадой учит небольшое количество украинских военных руководить десятками 155-мм гаубиц, в ближайшие дни одобрит передачу Украине еще большего количества артиллерии.

Американские и канадские гаубицы, следующие в Украину, буксируются на прицепах, а обещанные Францией системы, известные как самоходные гаубицы "Цезарь", стреляют такими же 155-мм снарядами, но с задней части шасси грузовика.

После того как артиллерийское подразделение атакует противника, ему нужно продолжать движение.

"Как только вы вступаете в контрбатарейную битву, нужно и стрелять, и перемещаться", - объяснил генерал морской пехоты США в отставке и бывший офицер артиллерии Джордж Флинн.

Способность Украины обстреливать российские артиллерийские подразделения, говорят аналитики, особенно важна, поскольку Кремль продемонстрировал готовность атаковать города, разрушая дома и инфраструктуру гражданского населения.

"Просто существование большего количества украинских артиллерийских подразделений, ведущих контрбатарейный огонь, усугубит способность России накапливать боеприпасы и атаковать города", – сказал Скотт Бостон, бывший офицер полевой артиллерии армии США, изучающий российских военных для Rand Corp.

"Проблема", которую Украина и ее западные союзники "хотели бы навязать россиянам, – сказал он, – состоит в том, чтобы они никогда не имели уверенности, что штаб или ключевой состав боеприпасов или важное скопление огневых платформ могут очень долго оставаться неуязвимыми".

Артиллерийские подразделения часто маскируются под камуфляж или другие формы прикрытия, и для их обнаружения может потребоваться комбинация разведки, беспилотных самолетов и радаров. Для этого Запад предоставляет Украине дроны и контрбатарейные радары.

Российские войска используют артиллерию, чтобы выбраться из засад и нанести смертельные поражения украинским войскам, а также избежать шанса получить по зубам этим высококачественным западным оружием, включая Javelin и NLAW.

Как сообща OBOZREVATEL, Украина начала в больших количествах получать военную помощь от стран Запада. В частности, речь идет о дальнобойной артиллерии и снарядах к таким установкам.