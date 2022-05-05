Оккупанты устроили ракетный обстрел Краматорска, разрушены многоэтажки: ранены 25 человек. Фото

Российские оккупанты совершили очередной массированный ракетный удар по городу Краматорск. В результате среди мирного населения есть пострадавшие.

Враг вел огонь по гражданской инфраструктуре, которая потерпела существенных разрушений. Об этом в Facebook написал городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

По его словам, оккупанты вели огонь по жилым районам и центральной части города.

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик. Предварительно 6 раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – сообщил мэр города.

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В свою очередь глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил в Telegram, что в следствие авиаракетного удара по меньшей мере 25 раненых гражданских. При чем шестеро из них нуждаются в госпитализации. Также по его словам ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

"Не способны воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими. Это очередное военное преступление российский армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит наказания", – отметил глава ОВА.

Напомним, на конце апреля в Краматорске Донецкой области осталось около 45-50 тыс. человек, не желающих покидать город. Российские оккупанты пытаются продвинуться к нему, но у них ничего не получается.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Изюм Харьковской области российские оккупанты развернули 22 батальонные-тактические группы. Оттуда враг намерен продвинутся северного направления Донбасса, чтобы попытаться захватить города Краматорск и Северодонецк.