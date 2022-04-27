В Краматорске осталась четверть населения, в город доносятся звуки взрывов: мэр рассказал о ситуации

В Краматорске Донецкой области осталось около 45-50 тысяч человек, не желающих покидать город. Российские оккупанты пытаются продвинуться к нему, но у них ничего не получается.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказал мэр города Александр Гончаренко. Он заявил, что паники в городе нет, но власти готовятся к худшему сценарию.

В городе мы слышим каждое утро, ночью, вечером взрывы на северном направлении, где ожесточенные бои происходят близ Изюма. Это на расстоянии 40-45 км. Также ожесточенные бои происходят со стороны Кременной. Также расстояние 40-45 км. Враг пытается продвигаться в направлении поселка Ямполь (в сторону Краматорска, – ред.), но у него ничего не получается. Наши ВСУ дают отпор", – рассказал мэр.

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По его словам, за последние 3-4 суток город не обстреливался, хотя враг лупит ракетами и наносит удары по соседним городам, таким как Дружковка, Славянск.

Ситуация в городе, по словам Гончаренко, относительно спокойная. Краматорск снабжен полностью энергоносителями, водой, газом.

В городе работает троллейбусное пассажирское сообщение, но остановлены автобусные перевозки.

"Сохраняем дизельное горючее на случай, если будет еще необходима дополнительная эвакуация детей и женщин, остающихся в городе", – объяснил городской голова.

Он отметил, что паники в городе нет, но есть "определенные волнения по поводу того, что ждет наш город".

"Много еще людей в городе остается – 45-50 тысяч", – подчеркнул Гончаренко.

Он пояснил, что 30-35 тысяч жителей не покинут город даже в случае возможной эскалации и обстрелов города, как это не сделали восемь лет назад.

"Люди готовы ко всему. Городские власти создают определенные запасы воды, продуктов питания, медикаментов. Город готовится к возможным проблемам с поставками, которые могут длиться в течение 2-3 месяцев", – пояснил Гончаренко.

Он отметил, что городские власти верят в ВСУ и победу Украины над российскими оккупантами, но "готовимся к худшему".

Ранее OBOZREVATEL опубликовал фото из Краматорска, Славянска и Святогорска после начала новой волны наступления российских оккупантов на востоке Украины. Под удары врага попадают жилые дома и объекты инфраструктуры.