Россия развернула 22 БТГ вблизи Изюма и хочет захватить Краматорск и Славянск – разведка Британии

В районе населенного пункта Изюм Харьковской области российские оккупанты развернули 22 батальонные-тактические группы. Оттуда враг намерен продвинутся северного направления Донбасса.

Противник будет пытаться захватить города Краматорск и Северодонецк. Об этом сообщает военная разведки Великобритании в Twitter.

По информации британской разведки, все попытки оккупантов прорвать украинскую оборону и набрать обороты сходят на нет. При этом враг не покидает планы по захвату определенных населенных пунктов.

В то же время разведка отмечает, что потенциальный захват Краматорска и Северодонецка вероятно укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом. Кроме того, именно эти населенные пункты могут стать плацдармом для усилий рашистов по отсечению украинских сил в регионе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в селе Сулиговка под Изюмом Харьковской области накопили огромное количество техники. Она должна была быть задействована в очередной волне наступления на восточном направлении, однако ВСУ нарушили планы врагов и разгромили их.

Напомним, Институт изучения войны сообщил, что планы войск РФ были нарушены после того, как защитники Украины нанесли удар реактивной артиллерией по командному пункту воздушно-десантных войск и второй общевойсковой армии России в районе Изюма.