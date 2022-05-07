Оккупанты устроили авиаобстрел Бахмута, разрушены дома: есть погибший. Фото

Российские оккупанты устроили авиаобстрел Бахмута в Донецкой области. В городе – многочисленные разрушения и по меньшей мере один человек погиб.

Рашисты также били по ряду других городов и сел Донецкой области и пытались атаковать украинских воинов на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

На протяжении ночи, говорит губернатор, российские войска проводили массированные обстрелы вдоль линии фронта и наносили удары по украинским городам в тылу. Больше всего досталось Бахмуту. Там рашисты совершили авиационный обстрел.

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"Точно известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет выше. В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждены – 11 домов и помещения нескольких предприятий", - отметил Кириленко.

В селе Малотарановка неподалеку от Краматорска из-за российских обстрелов были ранены двое мирных жителей. Повреждения получили 7 жилых домов, магазин и сельский клуб.

Авиаудары нанесли рашисты и по городу Дружковка. Там повреждено 4 многоквартирных дома, школу, автостоянку и здание одного из городских предприятий. Предварительно пострадавших среди мирных жителей нет.

Зато они есть в Дробышеве под Лиманом. Там сейчас известно о по меньшей мере одном раненом.

Обстреливали российские войска также город Константиновка, последствия вражеских обстрелов там уточняются.

Всю ночь продолжались российские обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебиты линии электроснабжения.

"Утром россияне попытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях – обе атаки наши ВСУ отбили. На Марьинском направлении россияне задействовали авиацию, на Авдеевском – работают "Грады".

Еще раз призываю всех эвакуироваться из Донецкой области. Для россиян гражданские – это просто мишень. Уберегите себя и дайте свободу действий Вооруженным силам Украины!" - призвал жителей Донбасса Кириленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Лимане Донецкой области оккупанты убили мирного жителя, три человека получили ранения.

Вместо этого украинское войско мстит врагу за каждого убитого или искалеченного украинца. На утро 7 мая ВСУ уничтожили с начала войны 25,1 тыс. оккупантов, 1122 танка и 2713 ББМ.