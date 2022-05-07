В Лимане на Донетчине оккупанты убили мирного жителя, три человека получили ранения, – глава ОВА

В Донецкой области в течение пятницы, 6 мая, в результате обстрелов со стороны российской армии погиб мирный житель. Это произошло в городе Лиман.

Еще три человека получили ранения разной степени тяжести, сообщил на своем канале в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты ранили двух жителей города Северск и одного человека из Лимана. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была предоставлена одному человеку, раненному в Луганской области.

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, которое произошло 24 февраля, в Донецкой области в результате вражеских атак погибло 326 мирных жителей, еще 990 получили ранения.

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Более того, в приведенную статистику не входит количество жертв почти разрушенных и окруженных городов Мариуполь и Волноваха. Еще 12 апреля Кириленко сообщал, что в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска страны-агрессора России применили фосфорные боеприпасы в городе Марьинка Донецкой области. Использование бомб, начиненных фосфором, запрещено Конвенцией ООН "О негуманном оружии".