Оккупанты ударили ракетой по отделению 'Новой почты' на Николаевщине: есть раненые

В пятницу, 15 апреля, российские оккупанты продолжили наносить удары по Николаевщине. Одна из ракет агрессора попала в отделение "Новой почты".

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, не уточнив, какой именно населенный пункт оказался под огнем россиян. Он также опубликовал фото последствий вражеского обстрела (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Как рассказал Ким, из-за ракетного удара на "Новой почте" начался пожар, отделение было уничтожено. Также сгорел стог сена, который находился неподалеку.

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Из-за действий оккупантов по состоянию на вечер 15 апреля было трое пострадавших среди гражданского населения.

"Объясните мне, зачем стрелять дорогущей ракетой в гражданское отделение новой почты? Они думают, мы там прячем военных? Мы новой почтой передаем снаряды? Запугивание?" – написал Виталий Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы украинского Николаева и область из реактивных систем залпового огня.

В результате преступных действий оккупантов 15 мирных жителей получили ранения. К сожалению, еще 5 жителей Николаева погибли.