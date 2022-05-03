Оккупанты ударили по Кировоградщине: первые детали

Вечером вторника, 3 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Кировоградской области. Взрывы раздались в Долинской общине.

Информацию в Facebook подтвердил мэр города Долинская Евгений Звиздовский, подробности о "прилетах" пока не разглашаются. Стоит отметить, что в это время воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме Крыма.

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Напомним: 9 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Кировоградской области. Они намеревались попасть по объектам критической инфраструктуры. Тогда же рашисты ударили по Одессе. Ракеты были запущены из акватории Черного моря. А 21 апреля силы противовоздушной обороны Украины сбили в небе над Кировоградской областью две российские ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 3 мая над Днепропетровской областью украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Вероятно, этот БПЛА вел разведку или делал целеуказание.