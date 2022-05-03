'Охота' была удачной: над Днепропетровщиной сбили вражеский БПЛА. Фото

Вооруженные силы Украины дают достойный ответ российским оккупационным войскам. Над Днепропетровской областью украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Удачная "охота" состоялась во вторник, 3 мая. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Снова удачная "охота" наших военных. Сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", - говорится в сообщении.

Вероятно, этот БПЛА вел разведку или делал целеуказание. Кстати, такие аппараты являются самой популярной целью подразделений противовоздушной обороны.

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Отметим, что потери России в полномасштабной войне против Украины, начавшейся 24 февраля, превысили 24 200 человек. За прошедшие сутки было ликвидировано еще около 400 оккупантов. Путинские террористы также продолжают в большом количестве терять боевую технику.

Напомним, украинские защитники с начала войны против РФ уничтожили почти триста вражеских беспилотных летательных аппаратов. Причем за последние два дня сбиты российские БПЛА на сумму $2 миллиона.

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