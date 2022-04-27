Оккупанты снова обстреляли Сумщину: 50 "прилетов" за полчаса, – Живицкий

Российские войска в очередной раз произвели обстрел Сумской области. Оккупанты в среду, 27 апреля, атаковали Эсманскую общину области из минометов.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Сообщение чиновника появилось около 22:30.

По его словам, за полчаса было зафиксировано более 50 прилетов. Потери уточняются.

"Эсманская община. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов за последние полчаса. Потери уточняются", – написал Живицкий.

Видео дня

23 апреля стало известно, что войска России обстреляли несколько населенных пунктов в Конотопском районе Сумской области. Повреждения получили жилые дома, жертв, к счастью, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Сумщины активно восстанавливают водо-, газо- и электроснабжение. Продолжается уборка улиц и дорог.