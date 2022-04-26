Оккупанты решили убиться и зачем-то начали наступление на Кривой Рог, – Арестович

Российские оккупанты решили наступать на Кривой Рог. Однако подобные решение не имеет перспектив, вражескую армию ждут очередные крупные потери.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" вечером в понедельник, 15 апреля. По его словам, новый командующий войсками РФ на территории нашей страны, генерал Александр Дворников, видимо, "хочет наступать везде во исполнение приказов политического руководства".

"Они решили почему-то наступать куда-то в сторону Кривого Рога. Я думаю, они убьются там об оборону и не будут больше наступать. Это очень странное решение", – заявил Арестович.

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По его словам, решение пойти в наступление сразу на всех возможных участках фронта – величайшая глупость со стороны врага. "Они сильно ускоряют скорость утилизации (своей армии – ред.), нам нравится такой способ", – шутит советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Вилкул подтвердил, что россияне готовят наступательное ударное формирование в Херсонской области, которое должно наступать в направлении Кривого Рога. По его словам, на этом участке ситуация может обостриться уже в ближайшие дни.