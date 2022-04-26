newspaper

Оккупанты решили убиться и зачем-то начали наступление на Кривой Рог, – Арестович

Кирилл Лютый
Война в Украине 2022
1 минута
7,0 т.
РФ хочет наступать на Кривой Рог

Российские оккупанты решили наступать на Кривой Рог. Однако подобные решение не имеет перспектив, вражескую армию ждут очередные крупные потери.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" вечером в понедельник, 15 апреля. По его словам, новый командующий войсками РФ на территории нашей страны, генерал Александр Дворников, видимо, "хочет наступать везде во исполнение приказов политического руководства".

"Они решили почему-то наступать куда-то в сторону Кривого Рога. Я думаю, они убьются там об оборону и не будут больше наступать. Это очень странное решение", – заявил Арестович.

Видео дня

По его словам, решение пойти в наступление сразу на всех возможных участках фронта – величайшая глупость со стороны врага. "Они сильно ускоряют скорость утилизации (своей армии – ред.), нам нравится такой способ", – шутит советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Вилкул подтвердил, что россияне готовят наступательное ударное формирование в Херсонской области, которое должно наступать в направлении Кривого Рога. По его словам, на этом участке ситуация может обостриться уже в ближайшие дни.