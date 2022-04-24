Россия готовит наступление на Кривой Рог, город готов защищаться, – Вилкул
Российские военные готовят наступательное ударное формирование в Херсонской области, которое должно наступать в направлении Кривого Рога. Не исключено, что переход в атаку может произойти в ближайшие дни.
Об этом 24 апреля в Telegram-канале и других соцсетях сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Вилкул. Он подчеркнул: гарнизон города, все воинские части готовы. В Кривом Роге построена глубокоэшелонированная оборона и многоступенчатые укрепрайоны.
"Мы знаем про них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации", – отметил чиновник.
Работа по усилению всех линий обороны продолжается. В связи с этим Вилкул обратился к жителям города и района:
"Если вы видите, что где-то что-то пилится, режется, копается или строится, то не надо бегать вокруг, снимать и звонить во все службы. А тем более выкладывать это все в интернет".
В это же время город продолжает помогать эвакуировать людей из прифронтовой зоны.
"Кривой Рог дает автобусы, скорые, мы обеспечили помощь медиков, социальных работников. Но люди выезжают и на велосипедах, и везут стариков и детей в тачках", – написал Вилкул.
Всего через город прошло уже более 100 тыс. переселенцев, 50 тыс. находятся там сейчас.
Как писал OBOZREVATEL:
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