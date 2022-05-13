Оккупанты ракетным ударом уничтожили дом культуры в Дергачах: использовался как гуманитарный штаб

Российские оккупанты ночью с 12 на 13 мая уничтожили помещение Дергачевского дома культуры на Харьковщине. Оно использовалось в качестве гуманитарного штаба, так что местные жители сегодня не смогут получить продукты питания и вещи первой необходимости.

Об этом сообщили на странице городского совета. Отмечается, что власти общины уже пытаются решить логистические вопросы, чтобы не оставить людей без гуманитарной помощи.

В сообщении утверждают, что российские военные целенаправленно ударили по помещению. "Оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб", – информируют в горсовете.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении вынуждает армию РФ выводить свои силы из региона.