Контрнаступление ВСУ под Харьковом ставит российское командование перед трудным выбором, – эксперты

Успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины под Харьковом вынуждают российских оккупантов отвести свои силы из региона. Также враг сосредотачивает свои усилия на контратакующих украинских войсках, а не продолжении бомбежки областного центра.

По мнению экспертов, украинское контрнаступление под Харьковом начинает напоминать успешное вытеснение оккупантов из-под Киева и северных районов страны. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Отмечается, что российские войска, отведенные от Харькова, были направлены в сторону Рубежного и Северодонецка. В то же время эксперты не уверены, что оккупанты не оставят попыток вновь занять утраченные позиции в ближайшее время.

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Также Институт изучения войны считает, что оккупанты могут отказаться от усилий по широкому окружению украинских войск на линии Изюм-Славянск-Дебальцево в пользу более мелкого окружения Северодонецка и Лисичанска.

"По состоянию на 12 мая российские войска, вероятно, контролируют почти все Рубежное и, вероятно, захватили город Воеводовка к северу от Севердонецка. Скорее всего, в ближайшие дни они начнут наземное наступление в районе Северодонецка. Относительный успех российских операций в этом районе в сочетании с их неудачей в продвижении из Изюма и заметное снижение темпа этой попытки наступления позволяют предположить, что они могут отказаться от Изюмского направления", – прогнозируют эксперты.

Однако неясно, смогут ли российские войска окружить, не говоря уже о том, чтобы захватить Северодонецк и Лисичанск, даже если они сосредоточат свои усилия на этой значительно уменьшенной цели. Стоит отметить, что наступательные действия оккупантов захлебывались каждый раз, когда они наносили удары по населенным пунктам на протяжении всей этой войны, и вряд ли "успехи" врага в этом районе будут другими.

"Постоянные и растущие сообщения о деморализации и отказе воевать среди российских подразделений позволяют предположить, что эффективная боевая мощь российских войск на востоке остается низкой и может упасть еще больше. Кроме того, если россияне откажутся от попыток наступления из Изюма, украинские силы смогут сосредоточить свои усилия на защите Северодонецка и Лисичанска", – отмечают эксперты.

Напомним, украинская армия продолжает контрнаступление в Харьковской области, освобождая населенные пункты по направлению к российской границе. Враг отступает, но бойцы ВСУ, Нацгвардии и терробороны выискивают коллаборантов и ДРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 79-е сутки войны против Украины вражеская армия РФ пытается помешать контрнаступлению украинских сил на Харьковщине, а на Донетчине сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над городом Рубежное. Одновременно противник поддерживает напряженность в Приднестровье и территории Беларуси.