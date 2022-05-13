Оккупанты пытаются прорваться внутрь 'Азовстали': ситуация обострилась. Фото

Ситуация на "Азовстали" обостряется. Россияне продолжают массированные обстрелы территории завода.

Под прикрытием огня они пытаются прорваться внутрь "Азовстали" по земле. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. "Азовсталь". Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация с каждым днем становится сложнее", – отметил Андрющенко.

Он показал фото, где видно, как рашисты пытаются прорваться на территорию завода.

Видео дня

Несколько оккупантов перелезают через забор, ограждающий крупнейший металлургический комбинат в Европе, который Россия уничтожила и на руинах которого продолжают держать оборону несокрушимые украинские воины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на "Азовсталь" ежечасно сбрасывают авиабомбы. Особенно жестокие обстрелы начались несколько дней назад, после того, как рашисты заявили, что на территории завода якобы уже нет гражданских.

При этом враг бьет по помещениям, где находятся раненые. По словам защитников города, оккупанты делают это умышленно, чтобы убить людей.

В настоящее время Украина ведет переговоры по обмену защитников "Азовстали": речь идет о спасении 38 тяжелораненых воинов.