На 'Азовсталь' каждый час сбрасывают авиабомбы: видео последствий налетов РФ

Территория металлургического комбината "Азовсталь", где держат оборону защитники Мариуполя, постоянно находится под авиаударами оккупантов. Российские войска бьют по заводу каждый час, зная, что там остаются мирные жители.

Об этом рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале "Андрющенко Time". Он также показал видео последствий налетов войск РФ на завод (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Кадры были сняты во вторник, 10 мая. На них виден большой столб черного дыма, поднимавшийся над территорией "Азовстали" после очередного российского авиаудара.

"Мариуполь. Азовсталь. Сегодня. Следствие авианалетов. Столб черного дыма был виден везде. Военные. Гражданские. Опасность как она есть. Десятки авианалетов. Десятки обстрелов. Каждый час", – написал Андрющенко

Напомним: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сказал, что в Мариуполе на "Азовстали" остается еще около 100 гражданских лиц. Российские оккупанты продолжают обстреливать металлургический комбинат.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты уничтожили уже второй подземный госпиталь на территории металлургического комбината "Азовсталь". У бойцов не осталось медикаментов, инструментов и материалов для перевязок, умирают даже раненые.

В "Азове" показали страшные кадры того, как выживают наши воины на "Азовстали". Отмечается, что весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя, и начать действовать.