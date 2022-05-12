Верещук раскрыла детали переговоров по обмену защитников 'Азовстали' и призвала не распространять фейки

Украинская сторона по поручению президента Владимира Зеленского ведет очень сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" в обмен на пленных россиян. Украинцев призвали воздержаться от публичных комментариев на эту тему.

Такую просьбу озвучила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она пояснила, что высказывания некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей по содержанию переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу.

"Я очень прошу. Речь идет о жизнях людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, чего не знаете. Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать", – призвала министр.

Видео дня

Верещук уточнила, что сейчас ведутся переговоры по 38 тяжелораненым лежачим бойцам.

"Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", – отметила она.

Она призвала украинцев вести себя ответственно и избегать нереалистичных заявлений.

Ранее Верещук сообщила, что Россия отказалась проводить процедуру "экстракшн" на комбинате "Азовсталь". Оккупанты требуют капитуляции защитников Мариуполя. По ее словам, спецоперация по спасению раненых пройдет в несколько этапов. Верещук также добавила, что переговоры, ранее проводившиеся с российской стороной, прекращены.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина предложила России новый формат обмена военных с "Азовстали" в Мариуполе: вывезти тяжелораненых по гуманитарному коридору. В то же время страна-агрессор может забрать пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленными.