Оккупанты продолжают обстрелы 'Азовстали': в укрытиях находятся 100 мирных жителей. Видео

Российские оккупанты после демонстративного шествия к 9 мая в разбомбленном Мариуполе продолжили обстреливать город, в том числе завод "Азовсталь". Несмотря на эвакуацию сотен людей, там в подземельях остаются еще мирные граждане и военные.

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко. В Telegram-канале он опубликовал кадры с территории комбината, снятые дроном (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мариуполь. Азовсталь. В укрытиях, кроме военных, остаются не менее 100 гражданских", – подчеркнул чиновник.

Видео дня

Андрющенко добавил, что, к сожалению, это не уменьшает плотность атак российских оккупантов. Тяжелая артиллерия и авиация РФ целый день 10 мая продолжали обстрелы завода.

Попытки штурма захватчиков по земле и дальше оказываются неудачными. Поэтому город снова слышит канонаду. Она зафиксирована и на опубликованном видео.

Также кадры демонстрируют столбы дыма, поднимающиеся между зданиями завода от каждого прилета вражеского снаряда. В то же время над территорией "Азовстали" развевается флаг Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летняя защитница "Азовстали" Екатерина или мариупольская Пташка с улыбкой ответила на слухи о своей гибели. Девушка заявила, что это звезды сгорают, а наши воины будут жить и защищать от врага завод, Мариуполь.