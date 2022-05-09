Главарь 'ДНР' Пушилин устроил шествие на 9 мая в разбомбленном Россией Мариуполе. Видео

Российские оккупанты устроили шествие к 9 мая в разбомбленном ими Мариуполе на Донетчине. В нем принял участие главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Согнанных на мероприятие под дулами автоматов мирных жителей захватчики заставили держать запрещенную в Украине георгиевскую ленту. Фрагмент видео опубликован в Telegram-канале Klymenko Time (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах Пушилин идет во главе колонны в окружении десятков людей, которые тянут за собой огромное полотно в цветах георгиевской ленты.

В то же время он и мужчины впереди нацепили себе на одежду в области сердца еще и маленькие такие ленты в форме буквы "Z", которой войска РФ обозначают свою технику. Главарь "ДНР" демонстративно скалится на камеру под возгласы "Ура!".

Видео дня

Примечательно, что "торжественное мероприятие" захватчики организовали на целой улице. Ради создания "победной" картинки для росТВ журналисты из РФ, конечно же, не показали полностью уничтоженных их военными жилых кварталов города.

В то же время шествие, кроме российских пропагандистов с камерами, сопровождали также вооруженные захватчики в форме с белыми повязками. Очевидно, что жителей города, уныло идущих позади Пушилина с другими оккупантами, согнали на это мероприятие, угрожая их жизни.

Добавим: пока пропагандисты снимали в Мариуполе очередной фейк об "освободителях", российские военные продолжили избавляться от тел людей, убитых многочисленными обстрелами и бомбардировками этого города-героя. В сети показали видео, как оккупанты массово свозят трупы к братской могиле в поселке Виноградное.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные путинской армии депортировали тысячи мариупольцев в отдаленные регионы РФ. Людей без телефонов и денег насильно увозят и селят в специальные лагеря для украинцев, среди которых есть и дети.