Звезды сгорают, а мы будем жить: мариупольская Пташка ответила на слухи о своей гибели. Фото и видео 18+

Защитница "Азовстали" 21-летняя Екатерина, которую называют мариупольской Пташкой, с улыбкой на лице опровергла слухи о своей и гибели боевых побратимов. Она отметила, что это звезды на небе сгорают, а украинские бойцы из рубежа обороны города-героя будут жить и бить врага.

Во время того, как россияне сбрасывают тяжелые бомбы на территорию завода, наши воины поют песни в подземелье и подбадривают друг друга. Новые кадры опубликовал Nik Mark в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"А можно сказать, что я прострелю колено тому, кто распространяет информацию, что меня уже нет. Народ, я еще всех вас переживу. Соберитесь, воюем!" – сказала Екатерина.

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Девушка подчеркнула, что Мариуполь держится, их позиции врагу не по зубам, и защитники будут биться до последнего. На комментарий оператора, мол, она теперь стала звездой, мариупольская Пташка ответила, что это не так.

"Звезды сгорают, а мы будем жить вечно. Как и Мариуполь, Украина. Это навсегда. Все будет хорошо, все будет Украина!" – заявила Екатерина, пожелав смерти оккупантам.

На опубликованных фото и видео бесстрашные защитники "Азовстали", живущие без средств к существованию и в полном окружении, продолжают улыбаться, шутить и верить.

А еще поют песни, глядя на лучи солнца, пробивающиеся сквозь продырявленные конструкции крепости, которую они защищают от врага.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская песня, которую 21-летняя защитница "Азовстали" Екатерина исполнила в подземелье завода, поразила мир. Известно, что перед тем как пойти на войну, девушка получила музыкальное образование, писала песни и стихи и выступала на сцене, а работала в столичном магазине мотоциклов.