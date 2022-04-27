Пропагандисты РФ заявили, что нашли в Мариуполе 'штаб геев и лесбиянок', который контролировали Байден и Конгресс. Видео

На росТВ выдали фейк о "штабе геев и лесбиянок", который оккупанты якобы нашли на территории Мариуполя. Пропагандисты утверждают, что его контролировали президент США Джо Байден и американский Конгресс.

Фрагмент сюжета из российского "Первого канала" опубликовал в Telegram советник главы украинского МВД Антон Геращенко. Он подчеркнул, что "рашисты заговорили ртом покойного клоуна Жириновского" (чтобы посмотреть видео, досролльте новость до конца).

"Пропагандисты Путина давно не удивляли новым "творчеством". Особенно после "зараженных" птиц, который могут послужить "биологическим оружием". Но тут немного поднатужились и выдали новый "хит". Внимание, не для слабонервных!" – предупредил Геращенко.

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Так, гостелевидение РФ показало россиянам репортаж якобы из Мариуполя. На кадрах – какие-то развалины внутри помещения, а ведущий говорит, мол, не может подобрать цензурных слов о "той швали, которую нашли на "Азовстали".

Его нарратив быстро подхватил корреспондент, назвав это "ударом по самым незащищенным социальным слоям – детям". Он начал рассказывать о двухэтажном доме по улице Митрополитская в городе, где они нашли "организацию, связанную с американцами".

"Когда там еще была Украина и стояли нацбаты, там базировалась организация, ну, нетрадиционной ориентации – геев, лесбиянок и всего остального, что можно еще сюда приписать", – выдал пропагандист.

Он утверждал, что она напрямую финансировалась "американской общественной организацией USA". На доме они якобы нашли табличку с полным указанием названия, но ее, конечно же, не показали.

"Если обратить внимание на историю этой организации, мы увидим, что она находится практически под прямым патронажем президента Соединенных Штатов и Конгресса", – утверждал российский журналист.

Обратите внимание: все видеоматериалы и публикации росСМИ, как и заявления официальных лиц страны-агрессора РФ, содержат ложь, манипуляции, пропаганду и т. д.!

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ пыталась запустить фейк об обстреле оккупантами роддома в Мариуполе. Снимок с одной из пострадавших во время бомбежки беременных пропагандисты Кремля выдавали за постановочный.