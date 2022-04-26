'В плен не сдадимся, но ситуация критическая': командиры морпехов и 'Азова' рассказали, что происходит в Мариуполе

Украинские морпехи и бойцы полка "Азов", держащие оборону в Мариуполе на территории завода "Азовсталь", рассказали, как держатся защитники города под непрерывными артиллерийскими и авиационными ударами. Они отметили, что ситуация критическая, количество раненых растет, а помочь им у медиков нет возможности.

При этом сдаваться на милость врага никто из защитников Мариуполя не собирается. Что рассказывают командир морпехов Сергей Волынский и заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь о ситуации в городе, пересказал журналист Левко Стек.

Пока что, говорят защитники, враг не прекращает попыток штурмовать "Азовсталь" и практически непрерывно бьет по комбинату по артиллерии и сбрасывает авиабомбы.

"Ситуация критическая. Не хочу считать дни, но ситуация критическая. Очень большая нехватка боеприпасов, оружия, съестных припасов, воды. Сейчас раненых в районе полтысячи бойцов. Медикаментов почти нет. Медицинская помощь, которая предоставляется, она несущественна. Они нуждаются в нормальном медицинском обеспечении Многие ребята нуждаются в операциях. Они в подвальных сырых помещениях гниют. Раны не заживают, обрабатывать их нечем", - говорит командир 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волына").

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Вместе с военными на "Азовстали" - тысячи мирных жителей, тоже получающих ранения и погибающих. По словам первого командира "Азова", Андрея Белецкого, точно известно о более чем 2 тысячах гражданских на территории комбината. Сколько их еще прячется в не сообщающихся между собой бункерах, подземельях и капитальных сооружениях – не знает никто. Иногда людей удается разыскать, когда слишком поздно и им уже ничем нельзя помочь.

При этом украинские воины отказываются складывать оружие по требованию оккупантов. Они говорят, что выйдут с позиций только под гарантии безопасности от третьей страны.

"Какие они могут выдвигать требования и какие они могут выдвигать гарантии – это просто чепуха какая-то. И тем более, мы не раз отмечали то, что в плен мы сдаваться не собираемся! Наша главная цель: первое - это эвакуация гражданских с завода, второе - это наши раненые и убитые и все остальные ребята, которых нужно доставить на контролируемую территорию Украины, но это должно быть с личным оружием и должна быть третья сторона, которая могла бы обеспечить безопасность нашим военным. Мы не хотим, чтобы наших раненых расстреляли, убили, замучили", - рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что медик "Азова" показал шокирующие кадры из "Азовстали" и призвал мир освободить заложников РФ.