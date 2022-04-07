Оккупанты отпустили главреда из Новой Каховки, которого похитили три дня назад

Юрий Сергиенко
Война в Украине 2022
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Оккупанты отпустили главреда из Новой Каховки, которого похитили три дня назад

Российские оккупанты отпустили главного редактора сайта "Новая Каховка Сити" Александра Гунько. Его похитили три дня назад.

Об этом в Facebook сообщил муж дочери журналиста Максим Бироваш. Мужчину удерживали в Херсонском СИЗО.

Бироваш отметил, что за освобождением следили российские пропагандисты. По его словам, Херсонский СИЗО стал своеобразным ГУЛАГом для активистов и журналистов в Херсоне.

"Александра Гунько освободили после трехдневного содержания в Херсонском СИЗО, который стал ГУЛАГом для многих херсонских активистов и журналистов. За процессом возвращения следила медиамразь из РФ", – написал Бироваш.

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Напомним, что о похищении Александра Гунько стало известно 4 апреля. Журналисты отметили, что на редакционную почту ранее приходило письмо с предложением о сотрудничестве и призывом освещать события "правильно".

Позднее у Гунько провели обыски, после которых журналиста похитили и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области российские оккупанты похитили старосту села Осокоровка Сергея Кунца.

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