В Новой Каховке оккупанты выкрали главреда местного издания Александра Гунько. Фото

В городе Новая Каховка Херсонской области российские оккупанты выкрали главного редактора местного издания Александра Гунько. Также россияне изъяли у журналиста телефоны и электронные устройства.

Ранее оккупанты побуждали издание сотрудничать с оккупационными властями. Об этом сообщает Telegram-канал SPILKA News (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как сообщили новокаховские журналисты Национальному союзу журналистов Украины, российские оккупанты провели обыск дома у Александра Гунько. После этого мужчину забрали и увезли в неизвестном направлении.

"Новокаховские журналисты также отмечают, что на редакционную почту издания Новая Каховка Сити ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно", – говорится в сообщении.

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Напомним, в поселке Розовка Запорожской области военные вражеской армии РФ задержали журналистку Ирину Дубченко. Оккупанты "обвиняют" ее якобы в поддержке и укрывательстве украинских воинов.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном городе Мелитополь на Запорожье военные РФ похитили 75-летнего отца журналистки, директора сайта "РИА-Мелитополь" Светланы Зализецкой. Перед тем они ворвались в дом ее родителей и провели "обыск".

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