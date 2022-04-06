Оккупанты обстреляли Северодонецк: загорелись десять многоэтажек

Днем 6 апреля российские оккупанты обстреляли старые районы Северодонецка Луганской области. В результате бомбардировки загорелось 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на официальном Telegram-канале. По его словам, от обстрела пострадали не только жилые здания, но и гаражи и торговый центр.

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Отмечено, что среди уничтоженных сооружений нет ни одного военного или стратегического объекта. "Русский мир уничтожает жизнь в Луганской области", – констатирует Гайдай.

В городе сейчас работают спасатели, которые гасят пламя и разбирают завалы. Также известно, что сегодня оккупанты обстреляли Лисичанск и Рубежное.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе не осталось ни одного целого дома. Город находится под постоянными бомбардировками русской армии.