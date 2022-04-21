Оккупанты обстреляли из 'Ураганов' город на Днепропетровщине: попали по коммуникациям

Российские войска ночью 21 апреля атаковали Днепропетровскую область, обстреляв из реактивных систем залпового огня "Ураган" город Зеленодольск. Люди в результате удара не пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко в Telegram-канале. Точные места попадания вражеских снарядов он не назвал из соображений безопасности.

По словам чиновника, ночь в регионе прошла под сигналы воздушной тревоги. В какое-то время на фоне сирен оккупанты ударили из "Ураганов" калибра 220 мм по Зеленодольску.

К счастью, людей и жилые дома снаряды не затронули. Вместе с тем они повредили коммуникации и оставили город без света и воды.

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"На этот час специалисты все восстановили – вода и электричество есть. Сейчас у нас все нормально", – написал Резниченко около восьми утра.

Напомним, что в ночь на 19 апреля войска РФ обстреляли населенные пункты Криворожского района Днепропетровщины. Оккупанты использовали РСЗО и ствольную артиллерию по Зеленодольску, Марьянскому, Великой Костромке и других. Некоторые дома были разрушены, но обошлось без жертв.

На следующий день оккупанты обстреляли Зеленодольск запрещенными кассетными боеприпасами. Под удар попала детская площадка в местном парке, где позже обнаружили 17 воронок от указанных вражеских снарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля украинские защитники отбили попытку российских войск прорваться на Днепропетровщину. Оккупанты пытались сделать это с севера Херсонщины, однако понесли потери и отступили.