Оккупанты устроили массированные обстрелы Днепропетровщины: разрушены дома
В Днепропетровской области в ночь на 19 апреля российские оккупанты вновь совершили ряд военных преступлений. Они обстреляли населенные пункты Криворожского района, из-за чего некоторые дома были разрушены.
Об этом утром во вторник в Telegram написал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Жертв, по его данным, не было.
Среди н.п., которые пострадали от реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии противника, Зеленодольск, Марьянское, Велика Костромка и другие.
"Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора", – уточнил Вилкул.
Глава Днепропетровской областной военной (государственной) администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram, что солдаты РФ снова открывали огонь из "Градов" по Зеленодольской общине.
"Людей не задело", – написал он, добавив, что местные власти продолжают работать для победы Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в одном из сел Криворожского района погибли отец и сын. Они нашли и принесли домой несколько боеприпасов из кассетных ракет, которыми военные РФ обстреливали окрестности.
Эти боеприпасы очень опасны и могут взрываться в течение 40 часов после обстрела. Подходить к ним нельзя!