Оккупанты устроили массированные обстрелы Днепропетровщины: разрушены дома

В Днепропетровской области в ночь на 19 апреля российские оккупанты вновь совершили ряд военных преступлений. Они обстреляли населенные пункты Криворожского района, из-за чего некоторые дома были разрушены.

Об этом утром во вторник в Telegram написал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Жертв, по его данным, не было.

Среди н.п., которые пострадали от реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии противника, Зеленодольск, Марьянское, Велика Костромка и другие.

"Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора", – уточнил Вилкул.

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Глава Днепропетровской областной военной (государственной) администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram, что солдаты РФ снова открывали огонь из "Градов" по Зеленодольской общине.

"Людей не задело", – написал он, добавив, что местные власти продолжают работать для победы Украины.

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