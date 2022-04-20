ВСУ отбили попытку оккупантов прорваться на Днепропетровщину: враг понес потери и отступил

Во вторник, 19 апреля, российские оккупанты пытались прорваться на территорию Днепропетровской области с севера Херсонщины. Войска страны-агрессора решили провести разведку боем, однако успеха не имели

Они двигались в сторону Днепропетровщины на двух БТРах под прикрытием артиллерийского и танкового огня. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Украинские защитники ответили на действия противника огнем. В результате такой достойной встречи со стороны наших подразделений враг понес потери и был вынужден отступить на предыдущий рубеж.

"При попытке вертолета Ка-52 совершить пуски на поражение, нашими подразделениями ПВО был открыт огонь, что заставило врага отстреляться неприцельно и сбежать", – говорится в сообщении.

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В целом на юге Украины стабильно напряженная ситуация на линии огня. Так, в Николаевской области существенных изменений в позициях не было, но враг продолжает наносить как артиллерийские, так и ракетные удары.

На южных рубежах враг продолжает разведывать позиции ВСУ с помощью беспилотников, которые регулярно сбивают наши силы ПВО.

Всего за минувшие сутки, 19 апреля, было ликвидировано 19 российских оккупантов и уничтожено шесть единиц их военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск Криворожского района Днепропетровской области. Враг применил запрещенные кассетные боеприпасы.