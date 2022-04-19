Оккупанты обстреляли город на Днепропетровщине запрещенными боеприпасами: на детской площадке нашли 17 воронок

Во вторник, 19 апреля, российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск Криворожского района Днепропетровской области. Враг применил запрещенные кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины. Отмечается, что противник прицельно вел огонь по гражданскому населению города, расположенного на границе с Херсонской областью.

В результате масштабных обстрелов был поврежден жилой многоэтажный дом, а также помещения учебного заведения, сельскохозяйственная техника и другие объекты в населенном пункте.

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В частности, россияне ударили по детской площадке в местном парке отдыха. Там было обнаружено 17 воронок от кассетных снарядов.

Отмечается, что на территории, которую обстреляли оккупанты, нет никаких военных объектов, что свидетельствует о том, что захватчики целенаправленно пытаются уничтожить мирное население Украины.

"Указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия", – сказано в сообщении.

По данному факту Днепропетровская областная прокуратура начала очередное уголовное производство из-за нарушения агрессором законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине в ночь на 19 апреля российские оккупанты снова совершили ряд военных преступлений. Они обстреляли населенные пункты Криворожского района, из-за чего некоторые дома были разрушены.