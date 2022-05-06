Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из 'Градов' и нанесли ракетный удар. Фото

В Днепропетровской области ночь на 6 мая прошла неспокойно. Оккупанты обстреливали регион из реактивных система залпового огня "Град".

Больше всего от вражеского огня пострадали Криворожский и Синельниковский районы. Об этом в Telegram рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По информации главы области, российские оккупанты обстреляли из "Градом" Зеленодольскую и Широковскую общины. Снаряды попали по двум селам. К счастью, в результате ночного обстрела никто из местных жителей не пострадал.

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Кроме того, Резниченко сообщил, что в Покровской общине зафиксировали "прилет" ракеты. Она упала в поле, поэтому в данном случае среди мирных жителей также обошлось без пострадавших.

Напомним, накануне российские оккупанты устроили ракетный обстрел Днепропетровской области. В результате были повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, а также транспортная инфраструктура.

Ранее в Днепропетровской области защитники Украины сбили ракету "Точка-У", которую выпустили российские оккупанты, а также вражеский беспилотник. Воины ВСУ самостоятельно закрывают небо над нашей страной.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник вечером, 3 мая, российские войска ударили ракетами по Днепропетровщине. Два вражеских снаряда упали в Каменском районе, повреждена железнодорожная инфраструктура.