Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету "Точка-У" и БПЛА: появились подробности
В Днепропетровской области защитники Украины сбили ракету "Точка-У", которую выпустили российские оккупанты, а также вражеский беспилотник. Воины ВСУ самостоятельно закрывают небо над нашей страной.
Указанные успешные выстрелы силы ПВО совершили в воскресенье, 1 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ракета противника была уничтожена в небе над Покровской общиной. БПЛА – над другой общиной, однако Лукашук не уточнил, над какой именно.
"Благодарен украинским воинам за то, что держат небо над нами!" – написал он.
Глава облсовета добавил, что в воскресенье также произошел "прилет" российской ракеты по территории Синельниковского района. В результате уничтожено несколько зданий, о пострадавших не сообщается.
Свое сообщение Лукашук закончил лозунгом: "Слава Украине!".
Напомним, что в Днепропетровской области около 11 утра раздались взрывы. Глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил об уничтожении над регионом российского беспилотника бойцами ВСУ.
Как писал OBOZREVATEL:
1 мая в Харьковской области под огонь российской артиллерии попало авто с гражданскими. В результате два человека получили ранения, погибла одна женщина.
Инцидент произошел в Богодуховской объединенной территориальной общине. Украинские следователи уже собирают доказательства военного преступления РФ.