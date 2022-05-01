Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету "Точка-У" и БПЛА: появились подробности

В Днепропетровской области защитники Украины сбили ракету "Точка-У", которую выпустили российские оккупанты, а также вражеский беспилотник. Воины ВСУ самостоятельно закрывают небо над нашей страной.

Указанные успешные выстрелы силы ПВО совершили в воскресенье, 1 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ракета противника была уничтожена в небе над Покровской общиной. БПЛА – над другой общиной, однако Лукашук не уточнил, над какой именно.

"Благодарен украинским воинам за то, что держат небо над нами!" – написал он.

Глава облсовета добавил, что в воскресенье также произошел "прилет" российской ракеты по территории Синельниковского района. В результате уничтожено несколько зданий, о пострадавших не сообщается.

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Свое сообщение Лукашук закончил лозунгом: "Слава Украине!".

Напомним, что в Днепропетровской области около 11 утра раздались взрывы. Глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил об уничтожении над регионом российского беспилотника бойцами ВСУ.

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