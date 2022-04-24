Оккупанты не выпускают из Мелитополя мужчин, которых планируют мобилизовать на войну с Украиной

На временно оккупированных территориях Украины захватчики делают все, чтобы ограничить права и свободы мирных жителей, в частности, свободу передвижения. В заблокированном россиянами Мелитополе Запорожской области начала распространяться информация, что из города решили закрыть въезд и выезд в Крым.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. Перемещение между Мелитополем и полуостровом полностью закроют уже с 30 апреля.

Такое решение приняла оккупационная "власть", чтобы не выпускать из города мужчины призывного возраста. Эту часть населения оккупированных территорий россияне хотят бросить на войну против Украины.

В Крым мужчин не хотят пускать, потому что многие украинцы сейчас выезжают на полуостров транзитом. Уже из Крыма они направляются в Грузию, Польшу и страны Балтии.

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Кроме того, в Мелитополе активизировались доносчики, сдающие оккупантам неугодных им людей. Такими информаторами становятся не только отдельные квартальные и "старшие" по домам, но и просто обиженные судьбой граждане, в частности те, кого когда-то уволили с работы.

"Свой доносчик завелся в локомотивном депо. После его кляуз оккупационная администрация арестовывает сотрудников депо", – сказано в сообщении.

Напомним: о том, что Россия планирует так называемую мобилизацию граждан Украины во временно захваченных населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей, сообщала британская разведка. Это грубое нарушение Женевской конвенции.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на захваченных территориях начали принудительную мобилизацию медиков. Их отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи раненым российским военным.