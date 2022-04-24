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Россия планирует мобилизацию украинцев на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей – британская разведка

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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Россия планирует мобилизацию украинцев на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей – британская разведка

Страна-агрессор Россия планирует так называемую мобилизацию граждан Украины во временно захваченных населенных пунктах Херсонской и Запорожской области. Это является грубым нарушением Женевской конвенции.

Об этом говорится в отчете британской разведки. Он опубликован на Twitter-странице Министерства обороны Британии в субботу, 23 апреля. Там напомнили, что Россия уже совершала подобные преступления, призывая на военную службу украинцев на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Разведчики напомнили, что а статье 51 Четвертой Женевской конвенции говорится, что "оккупирующая держава не может принуждать оккупированных лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах". В международном документе говорится, что не допускается также "никакое давление или пропаганда, направленные на обеспечение добровольного призыва".

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В отчете подчеркнули, что зачисление украинцев в вооруженные силы России, даже если оно будет преподнесено страной как "добровольная" или военная служба в соответствии с российским законодательством, будет представлять собой нарушение статьи 51 Четвертой Женевской конвенции.

Отчет британских разведчиков

Как сообщал OBOZREVATEL, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что оккупанты на захваченных территориях начали принудительную мобилизацию медиков. В городе Волчанск Харьковской области младший медицинский персонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым.