Россия планирует мобилизацию украинцев на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей – британская разведка

Страна-агрессор Россия планирует так называемую мобилизацию граждан Украины во временно захваченных населенных пунктах Херсонской и Запорожской области. Это является грубым нарушением Женевской конвенции.

Об этом говорится в отчете британской разведки. Он опубликован на Twitter-странице Министерства обороны Британии в субботу, 23 апреля. Там напомнили, что Россия уже совершала подобные преступления, призывая на военную службу украинцев на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Разведчики напомнили, что а статье 51 Четвертой Женевской конвенции говорится, что "оккупирующая держава не может принуждать оккупированных лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах". В международном документе говорится, что не допускается также "никакое давление или пропаганда, направленные на обеспечение добровольного призыва".

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В отчете подчеркнули, что зачисление украинцев в вооруженные силы России, даже если оно будет преподнесено страной как "добровольная" или военная служба в соответствии с российским законодательством, будет представлять собой нарушение статьи 51 Четвертой Женевской конвенции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что оккупанты на захваченных территориях начали принудительную мобилизацию медиков. В городе Волчанск Харьковской области младший медицинский персонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым.