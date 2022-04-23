Оккупанты начали принудительную "мобилизацию" медиков на захваченных территориях Украины – разведка

Российские оккупанты на захваченных территориях начали принудительную мобилизацию медиков. В частности, в городе Волчанск Харьковской области младший медицинский персонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым.

Об этом сообщили в Telegram Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В случае отказа медикам угрожают расстрелом.

Кроме того, рашисты начали мобилизовать молодежь на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Напомним: во временно оккупированном Изюме на Харьковщине оккупанты принудительно мобилизуют для участия в войне против Украины мирных жителей. Захватчики врываются в дома – ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов. К таким мерам противник прибегает за неимением человеческих ресурсов.

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Также принудительную мобилизацию продолжают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Мужчин задерживают прямо на улицах, рабочих местах, снимают с автобусов, выводят из квартир. Им выдают форму без опознавательных знаков, отбирают все документы и отправляют на передовую. При этом перевозят их в закрытых железнодорожных вагонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты обманом мобилизовали в "армию "ДНР" всех музыкантов Донецкой областной филармонии. Их пригласили якобы для съемок сюжета на телевидении, а на месте объявили, что их отправят воевать в блокадный Мариуполь.