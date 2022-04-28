Оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине, попали в неработающий завод. Фото

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Вражеский снаряд попал в неработающий завод.

В результате ракетного удара российские войска никакого ущерба объекту не причинили. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации ОВА, вражеская ракета попала на территорию неработающего завода в Синельниковском районе. На фото глава области показал разрушенное здание, которое рашисты, по-видимому, решили добить своими ракетами. Также на территории завода осталась большая воронка от попадания ракеты.

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"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", – сообщили в ОВА.

Напомним, войска РФ ночью 27 апреля обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области. Враг попал в предприятие энергетической инфраструктуры, где вспыхнул сильный пожар. В результате ЧП есть пострадавшие.

Напомним, что в ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.

Также 26 апреля войска РФ обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными боеприпасами. Два снаряда прилетели в огороды местных жителей в Криворожском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что город является целью РФ, а также пуповиной между фронтами. По его словам, он нужен оккупантам, поскольку является крупным промышленным центром.