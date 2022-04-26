Оккупанты сбросили запрещенные боеприпасы на огороды на Днепропетровщине

Во вторник, 26 апреля, российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными боеприпасами. Два снаряда прилетели в огороды местных жителей в Криворожском районе.

Об этом глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Здания и коммуникации также не получили повреждений.

Еще несколько вражеских снарядов упали в Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями. Они также попали в поля, поэтому никто из людей не пострадал.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул также рассказал, что враг продолжает обстреливать территорию Криворожского района из РСЗО и других видов вооружений. Сегодня обстрелы велись в районе Новодмитровки, Белой Криницы, Николаевки, Малой Шестерни, Трудолюбовки, Осокоровки. Был ранен один мирный житель.

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Кроме того, оккупанты продолжают дистанционно минировать Днепропетровщину. В Криворожском районе за неделю было обезврежено 112 вражеских боеприпасов, а всего по области с начала вторжения – 1548.

Также стало известно, что 26 апреля над территорией Днепропетровской области наши военные сбили вражескую ракету. Ее обломки упали в поле, никто не пострадал.

"Днепропетровщина надежно защищена, область полностью готова к обороне. Поэтому по поводу возможного наступления на Кривой Рог могу сказать, что это плохая идея", – подчеркнул Николай Лукашук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.