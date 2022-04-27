Оккупанты обстреляли Днепропетровщину ночью, вспыхнул пожар: есть пострадавший. Видео

Войска РФ ночью 27 апреля обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области. Враг попал в предприятие энергетической инфраструктуры, где вспыхнул сильный пожар.

В результате ЧП есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram канале (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам чиновника, ночь среды в регионе была неспокойной. Оккупанты били из артиллерии по Зеленодольской общине и попали по инфраструктуре.

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Из-за попадания вражеского снаряда в энергетическое предприятие там произошла утечка масла и сильный пожар. Спасатели тушили огонь в течение нескольких часов.

Из-за атаки оккупантов ранение получил один из работников предприятия. Его доставили в больницу.

Резниченко, конечно, не стал указывать название пострадавшего объекта и его месторасположение. Однако уточнил, что в общем под обстрел путинской армии этой ночью попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

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