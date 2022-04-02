В Миргороде враг трижды ударил по инфраструктуре - Полтавская ОВА

Российские оккупанты нанесли удары по городу Миргород на Полтавщине. В настоящее время устанавливаются размеры нанесенного ущерба и повреждения.

По предварительной информации, пострадавших в результате вражеских ударов нет. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет", - написал он.

Глава областного ВА также призвал жителей Полтавщины не постить фотографии, которые могли бы помочь врагу скорректировать дальнейшие возможные удары, не разглашать места "прилетов" и сохранять спокойствие.

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При включении воздушной тревоги Лунин попросил людей перемещаться в укрытие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли из "Градов" окраину Кривого Рога.

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